Ratingen : Jugendrat prüft die Bürgermeister-Kandidaten

Ratingen „Uns ist es wichtig, trotz der besonderen Umstände eine Erstwählerveranstaltung auf die Beine zu stellen, damit sich jeder junge Mensch eine eigene Meinung über die Kandidaten bilden kann und er nach dem Polit-Battle einen Plan hat, wem er seine Stimme geben möchte“, sagt die Polit-Battle-Sprecherin Josephine Hänsel, „in der Veranstaltung können Zuschauer Fragen über Mikrofone oder per SMS stellen.“

(RP/kle) Mit Blick auf die Kommunalwahlen bietet der Jugendrat eine Wahlinformationsveranstaltung für junge Wähler an. Am Dienstag, 8. September, treffen von 12 bis 14 Uhr die sieben Bürgermeister-Kandidaten in der Stadthalle aufeinander und stellen sich den Fragen eines jungen Moderatorenteams. Bedingt durch die Corona-Krise, läuft der Polit-Battle etwas anders ab. Zusätzlich zu den 360 in der Stadthalle zugelassenen Schülern gibt es einen Livestream auf Facebook, Instagram und YouTube.