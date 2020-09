Haan Es gibt ihn schon mehr als 1000 Jahre. Der Stadtteil Gruiten hat eine spannende und wechselvolle Geschichte, die sich bis in die Gegenwart auswirkt.

1894 schied Haan aus dem Verband aus, weil die Gemeinde Stadtrechte anstrebte. Millrath, Gruiten und Schöller bildeten die Bürgermeisterei Gruiten, die 1927 in das Amt Gruiten umgewandelt wurde. Ab 1929 gehörte die Bürgermeisterei zum Kreis Düsseldorf-Mettmann. Sie bestand bis zur Kommunalen Gebietsreform 1975, die Gruiten endgültig zu einem Stadtteil von Haan werden ließ. Gruiten-Dorf ist Denkmalbereich einer der letzten noch bestehenden, historischen niederbergischen Dorfkerne mit über zwanzig in die Denkmalliste eingetragenen Baudenkmälern. Doch auch das Kriegsende 1945 hat in Gruiten eine ganz besondere Wendung genommen: Am Ende des Zweiten Weltkriegs, konnte die Zerstörung des Orts im Gegensatz zu Haan, wo es viele Tote gab, durch kampflose Übergabe an die US-amerikanischen Truppen vermieden werden. Verantwortlich dafür war der deutsche Bataillonsführer Johannes Baczewsky. und damit sind wir schon mitten im Wahlkampf. Denn ob sein Name tatsächlich eine Kreisstraße in Gruiten schmücken darf, wird je nach Partei sehr unterschiedlich gesehen.