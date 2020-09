Einbruch in Hilden : Diebe stehlen 30 E-Bikes aus Lager

Die Hildener Polizei hofft nach dem Einbruch in eine Lagerhalle an der Otto-Hahn-Straße auf Hinweise von Zeugen des großen Fahrrad-Diebstahls. Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden Aus einer Lagerhalle an der Otto-Hahn-Straße stahlen unbekannte Diebe in der Nacht zum Dienstag 30 hochwertige E-Bikes. Die Polizei schätzt den Schaden auf „mehrere zehntausend Euro“.

Reiche Beute machten bislang unbekannte Täter beim Einbruch in eine Lagerhalle an der Otto-Hahn-Straße. Sie stahlen 30 hochwertige E-Bikes, die dort abgestellt waren, teilte die Poliizei am Mittwoch mit.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatten sich die Täter zwischen 17 Uhr am Montag und 10 Uhr am Dienstag gewaltsam Zugang durch das Fenster eines Rolltors in die Lagerhalle an der Otto-Hahn-Straße verschafft. Dort knackten sie dann die Zahlenschlösser der gesichert abgestellten Fahrräder. Anschließend transportierten die Diebe die Räder auf noch unbekannte Art und Weise aus der Lagerhalle ab.. Dazu öffneten sie augenscheinlich ein Rolltor, das ebenfalls mit einem Zahlenschloss gesichert war.