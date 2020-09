Verkehrsbehinderungen auf der A46 : Bauarbeiten auf der A46: Zeitweise nur eine Spur frei

Hilden/Haan Autofahrer aufgepasst: Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Ruhr baut ab Donnerstag, 3. September, 20 Uhr, in drei Nächten die Baustellenverkehrsführung auf der A46 zwischen den Anschlussstellen Haan-Ost und dem Sonnborner Kreuz um.

Los geht es an diesem Donnerstag, 20 Uhr. Die Sperrung wird am Freitag, 4. September, 6 Uhr wieder aufgehoben. In der Nacht zu Samstag starten die Arbeiten erst um 0 Uhr und sind bis 8 Uhr geplant. In der Nacht zum Sonntag geht es ebenfalls um Mitternacht los, dann arbeiten die Straßenbauer bis 9 Uhr.