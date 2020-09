Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Fall weniger im Kreisgebiet

12 Personen mehr gelten im Kreisgebiet als vom Coronavirus genesen. Unter dem Strich sinkt die Zahl der Infizierten aber nur um 1. Das geht aus den am Donnerstag gemeldeten Zahlen des Kreises Mettmann hervor.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 46 (-1) Infizierte. Davon leben in Erkrath 7 (-1), in Haan 1, in Heiligenhaus 2 (-2), in Hilden 13 (+4), in Langenfeld 5 (+1), in Mettmann 3 (+1), in Monheim 5 (+1), in Ratingen 3 (-4), in Velbert 5 und in Wülfrath 2 (-1).