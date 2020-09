Hilden : Schlussverkauf bis 9. September

Hilden Die Kleiderkammer des katholischen Sozialdienstes bietet viele Schnäppchen.

„Das Lager ist voll. Deshalb gibt es eine riesige Auswahl“, berichtet Mechthild Hendrikson, Leiterin der Kleiderkammer des SKFM Hilden an der Benrather Straße 51: „Jeden Tag werden Stücke aus jeweiliger Warengruppe nachgelegt.“

Wenn sonst nur zu Beginn des Verkaufstags Ware nachgelegt wird, geschieht dies während des Kleiderkammer-SSV kontinuierlich während der Verkaufszeit. So hat jeder Kunde die Möglichkeit, tolle Stücke frisch aus dem Lager zu ergattern.

„Wir wollen alle Kunden fair behandeln“, betont Hendrikson: „Wir beobachten großen Kundenandrang zu Beginn der Öffnungszeit vor dem Eingang. Dadurch entstehen Wartezeiten und Unfriede darüber, nicht genügend Auswahl zu haben. Da kam uns die Idee, im Corona-SSV ständig reduzierte Sachen in den Verkauf zu bringen. Die 50 Prozent von der Aktionsware wird an der Kasse direkt abgezogen.“ Die Kleiderkammer ist immer montags von 15 Uhr bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und mittwochs von 15 Uhr bis 17.45 Uhr offen. Zu diesen Zeiten können Besucher ihre Kleider- und Warenspenden abgeben. Interessierte können Kleidung anprobieren und kaufen. Der Haushaltswarenbereich der Kleiderkammer ist ebenfalls geöffnet. Wartezeiten entstehen besonders zu Beginn der Öffnungszeiten. Damit die Herbstware einräumt werden kann, ist die Kleiderkammer ist am Donnerstag, den 10.September, für einen Tag geschlossen.