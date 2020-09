Corona-Vorschriften : Hildener Hallenbad richtet Schwimmerautobahn ein

Das Hildorado öffnet am 14. September. Foto: Zelger, Thomas

Hilden Wenn das Hildener Hallenbad am 14. September öffnet, gelten strenge Hygienevorschriften. Es gibt mehrere Zeitfenster, in denen bis zu 150 Gäste schwimmen gehen dürfen. Tickets gibt es auch am Schalter.

Die Stadtwerke haben jetzt weitere Details zum Corona-Betrieb des Hildorado bekannt gegeben. Das Waldbad schließt am Kommunalwahlsonntag, 13. September. Einen Tag später öffnet das Hildorado, jedoch unter verschärften Hygiene-Auflagen (wir berichteten): „Die Sauna bleibt vorerst geschlossen und auch in anderen Bereichen des Bades müssen sich die Gäste auf Einschränkungen einstellen“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller. Die Details.

Öffnungszeiten An Wochentagen gibt es drei Zeitfenster, am Wochenende zwei. Frühschwimmer: Mo-Fr, 6.30-9 Uhr. Freizeitschwimmer: 9.30-14.30 Uhr, 15-20 Uhr. Wochenende und Feiertage, Freizeitschwimmer: 9-14 Uhr und 15-20 Uhr. Pro Zeitfenster dürfen nur maximal 150 Gäste ins Hildorado.

Ticket-Buchung Die vom Waldbad bekannte Online-Buchung bleibt bestehen. „Sie hat sich bewährt und ermöglicht einen sicheren und geordneten Zugang zum Schwimmbad“, erklärt Ingo Paßenheim, Centerleiter der Hildener Bäder. Über www.hildorado.de gelangen die Kunden zum Online-Shop. Zusätzlich ist ein geringer Ticket-Anteil an der Tageskasse erhältlich, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller. Gäste, die ihren Eintritt an der Tageskasse kaufen, müssen einen Bogen zur Kontaktnachverfolgung ausfüllen. Das Formular kann von der Internetseite heruntergeladen und bereits ausgefüllt mitgebracht werden, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Nur der Eintritt zum Frühschwimmen wird zunächst ausschließlich an der Tageskasse verkauft. In diesem Zeitfenster erwarten die Stadtwerke eine geringere Gästezahl, sodass es nicht zu Warteschlangen kommen sollte.

Corona-Regeln Eine Mund-Nase-Bedeckung muss vom Eingang bis zur Umkleide getragen werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt in allen Bereichen des Hildorado, im Wasser und auf den Rutschen. In den Schwimmbecken wird ausschließlich im Kreis geschwommen. Auf der „Schwimmerautobahn“ gilt Überholverbot. Ein klassisches Bahnen-Schwimmen ist unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln nicht möglich. Geschlossen Folgende Einrichtungen bleiben im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen generell außer Betrieb: Sauna, Babybecken, Whirlpool, Sprunganlage, Sprudeldüsen, Wasserpilz und Föhne. Wegen der Luftverwirbelung sind auch selbst mitgebrachte Föhne nicht gestattet, erklärte Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller.

Vereins- und Schulschwimmen Wie das Vereinsschwimmen und Schulschwimmen wieder ermöglicht werden kann, wird laut Sabine Müller noch geklärt. Basis sei ein Konzept, das in Absprache mit den Ämtern vorbereitet wird.

Verzögerungen Das Hildorado hat die durch die Corona-Pandemie erzwungene Pause für Baumaßnahmen an der Schwimmbadtechnik genutzt. Wegen Verzögerungen bei der Baumaßnahme an den Duschwasserspeichern können die Duschen in den ersten Tagen noch nicht in Betrieb genommen werden. „Das bedauern wir sehr. Deshalb gewähren wir einen Sondernachlass bis Ende September von 1 Euro pro Gast“, erklärt Paßenheim.

(tobi)