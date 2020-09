Hilden : Hier kommen kleine Künstler groß raus

Hilden Das Kinder-Atelier von Manuela Banse feiert 20. Geburtstag. Im ehemaligen Schwimmbad ihres Einfamilienhauses ist heute ihr Atelier.

Der helle, freundliche Ort fürs Malen, Basteln, Gestalten und Werken bietet reichlich Platz für eine Unmenge Materialien, die der jungen künstlerischen Fantasie kaum Grenzen setzen. Was die Fantasie sich ausgedacht hat, nimmt an einem großen Tisch, an dem die Corona-Regeln problemlos eingehalten werden können, schließlich Gestalt an.