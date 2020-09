Corona-Verdacht : Hildener Schüler müssen in Quarantäne

Hildener Schüler müssen in Quarantäne

An der Marie-Colinet-Sekundarschule müssen mehrer Schüler in Quarantäne. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Das Gesundheitsamt hat für mehrere Schüler der Marie-Colinet-Sekundarschule Quarantänemaßnahmen angeordnet. Ihre Eltern waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mehrere Schüler der Marie-Colinet-Sekundarschule am Holterhöfchen müssen in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsamt angeordnet, teilte die Stadt Hilden am Donnerstagabend mit.