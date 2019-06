Hilden : Hildener (75) fährt 24-h-Rennen

Ralf Weiner ist beim 24-h-Rennen am Nürburgring ältester Teilnehmer. Und wird mit seinem Team Dritter.

Er ist nicht mit seinen Porsche GT3 RS gestartet, auch sondern mit einem 911 Carrera in der V6 Klasse. Dabei wechselte er sich mit Guido Heinrich (Deutschland), Kodiak Milan (Tschechien) und Guido Wirtz (Schweiz) am Steuer ab. „Mit einem Porsche Carrera über den Nürburgring und Überholungen hauptsächlich in der Nacht: Das ist eine Herausforderung.“

Mehr als 100.000 Zuschauer standen an der Stecke. „Vor lauter Grillschwaden glauben die Fahrer mitunter, dass Nebel aufkommt“, erzählt Ralf Weiner. Am Ende wurde es der dritte Platz. Schuld war ein Reifen-Platzer in der letzten Stunde – mitten in der grünen Hölle.