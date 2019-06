Hilden : Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzt

Im Rekordtempo durch die Ausbildung: die Volksbank im Bergischen Land freut sich über drei junge Kollegen, die ihre Ausbildung bereits nach zwei statt zweieinhalb Jahren erfolgreich beendet haben.

Marvin Walter, Michael Goller und Jakob Koblischke bestanden am vorigen Freitag ihre abschließenden mündlichen Prüfungen und traten schon in dieser Woche ihre Arbeit als Bankkaufleute in den Filialen Hilden, Remscheid-Lennep und Burscheid an.