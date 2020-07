Kommunalwahl in Hilden : Stadt investiert seit 2004 kontinuierlich Millionen in den Sport

Hilden Im Bereich Sport ist seit der Kommunalwahl 2014 eine Menge geschehen. So wurden nach und nach alle Sportstätten modernisiert. Und die Stadt investierte in ihre sportliche Infrastruktur insgesamt rund 17 Millionen Euro.

Auch in die Sporthallen hat die Stadt viel Geld investiert. Ende 2011 wurde die Stadtwerke-Hilden-Arena an der Grünstraße eingeweiht, Hildens modernste Dreifachsporthalle für stolze 5,1 Millionen Euro. Auch die Funktionsgebäude (Umkleiden) an der Hoffeldstraße (VfB) und an der Furtwänglerstraße (SV Nord) hat die Stadt erneuert.