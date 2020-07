Kommunalwahl in Hilden : „Probleme werden nicht wahrgenommen“

Hilden Maximilian Kulesza ist Vorsitzender des VfB 03 Hilden. Er berichtet für den Sport und die Vereinskultur in der Itterstadt, was er von der Hildener Politik nach der Kommunalwahl am 13. September erwartet.

Wir lassen in unregelmäßigen Abständen Menschen zu Wort kommen, die für einen Großteil der Hildener Bevölkerung stehen. Diese sehr subjektive Sichtweise der Dinge ordnen wir ein, indem wir in einem Zusatztext auflisten, was Politik und Verwaltung für den Bereich unternommen haben. Wir planen, unter anderem die Themenblöcke Umwelt, Familie, Verkehrswende und Wirtschaft.

Wir haben keine modernen Sportanlagen in Hilden. Der Bandsbusch ist zu alt und die Tribüne am Bandsbusch falsch gebaut (man sieht nicht den kompletten Platz). Der Platz an der Hoffeldstraße ist zu klein für unseren Verein. Wir haben zudem non stop Ärger mit den Nachbarn, weil wir Dauerbetrieb auf der Anlage haben. Dieses Problem wird seitens der Verwaltung nicht ernst genommen. Die Probleme werden „ausgesessen“. So funktioniert die Problembeseitigung auf Seiten der Verwaltung. In der Hoffnung, dass sich Probleme durch Zeitablauf erledigen, vielleicht auch in der Hoffnung, dass die Vorstände der Vereine irgendwann keine Lust mehr haben, der Verwaltung auf die Füße zu treten. Viele andere Städte im Kreis sind im Bereich Sportstätten weit vor uns. Dort werden viele Zuschüsse über das Land NRW abgerufen, damit Sportstätten erneuert werden können. Wieso nicht auch in Hilden? Es gibt auch EU-Fördertöpfe, die für den Ausbau von Sportanlagen vorgesehen sind. Es kümmert sich nur niemand darum.