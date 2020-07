Wirtschaftsförderung : Gewerbegebiet Kreuz Hilden ist nahezu vermarktet

Hilden 247TailorSteel baut für 14 Millionen Euro ein neues Werk in Hilden. Es ist voraussichtlich im dritten Quartal einsatzbereit. Das niederländische High-Tech-Unternehmen hat das größte Grundstück im Gewerbegebiet Nord.

Der Bau der neuen Produktionsstätte kommt gut voran, teilt 247TailorSteel mit. Start war im Dezember 2019. Das Gebäude steht und der Betonboden in den Hallen ist gegossen. Die Anlage des Außengeländes und die Innenwände der Gebäude sind fast fertig. Momentan wird an den Installationen und der Fassadenveredlung der Geschäftsstelle gearbeitet.247TailorSteel ist führender, „smarter“ Hersteller maßgeschnittener Metallblech, Rohre und Kantteile in Europa. „Der Kunde bekommt innerhalb von einer Minute ein Angebot“, sagt Gründer und Eigentümer Carel van Sorgen: „Nach zwei Tagen steht die bestellte Ware auf dem Hof.“