Fabry Antik- und Trödelmarkt : „Schätzchen“ wechseln ihre Besitzer

Hilden Der Neustart des Fabry Antik- und Trödelmarktes findet ein interessiertes Publikum. Nicht alle der zahlreichen Besucher achteten beim Bummel auf die bestehenden Corona-Hygiene- und Abstandsregeln.

„Wenn ich jemanden ohne Maske sehe, dann mache ich einen Bogen um den“, erklärt Besucherin Martina Petri. Sie trage die Maske nicht nur an den Ständen, sondern auch auf den Wegen dazwischen. „Man sieht doch, dass hier so viele Leute sind, dass man gar keine eineinhalb Meter Abstand halten kann“, meint sie, „von zwei Metern ganz zu schweigen.“ Martina Petri schüttelt den Kopf. „Unvernünftige Leute gibt es wohl immer.“ Trotzdem möchte sie sich den Spaß am Trödeln nicht verderben lassen. „Ich finde es toll, dass der Markt heute stattfinden kann“, sagt sie. „Ich habe das Leben in der Innenstadt vermisst.“

Nicht nur sie ist froh, dass endlich wieder getrödelt wird in Hilden, auch Marianus Krall, der an seinem Stand einen alten Plattenspieler laufen lässt. „Das ist mein erster Markt, den ich in diesem Jahr überhaupt mache“, verrät er. „Ich besuche Antikmärkt und eigentlich wollte ich in diesem Jahr so richtig durchstarten.“ Daraus wurde wegen der Pandemie natürlich nichts. Marianus Krall hat einen Laden „mit gebrauchten Sachen“ in Hilden. Die sucht er sich bei Wohnungsauflösungen zusammen. Da sind Antik- und Trödelmärkte ein zweites Standbein. Krall zeigt sich zufrieden. „Es läuft heute gar nicht so schlecht.“ Trotz Corona. Ob er weitere Trödelmärkte in naher Zukunft besuchen wird, macht er auch vom Erfolg in Hilden abhängig. „Das ist jetzt ein Testlauf.“