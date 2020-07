Schwer verletzt : A3: Lkw-Gespann schleift Motorradfahrer mit

Hilden Aus ungeklärter Ursache erfasste am Donnerstag, 23. Juli 2020, gegen 17.20 Uhr ein Lkw-Gespann bei Hilden auf der A3 in Richtung Oberhausen einen Motorradfahrer und schleifte ihn mehrere Meter mit sich. Der 72-jährige Biker erlitt schwere Verletzungen.

Der 72-Jährige aus Hengelo in den Niederlanden und ein Zeuge fuhren mit ihren Motorrädern hintereinander auf dem linken von drei Fahrstreifen der A3 in Höhe des Autobahnkreuzes Hilden in Richtung Oberhausen. Der Fahrer eines Transporters mit Hänger, ein 80-Jähriger aus Emmen in den Niederlanden, fuhr zunächst auf dem mittleren Fahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel auf den linken Fahrstreifen übersah er das neben ihm fahrende Zweirad und stieß mit der linken Seite seines Anhängers gegen das Motorrad des 72-Jährigen. Der Kradfahrer geriet hierdurch nach rechts in eine Schräglage und wurde zwischen Anhänger und der Stahlleitwand eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Der 72-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf fünf Kilometer hinter der Unfallstelle zurück, berichtet die Autobahnpolizei Düsseldorf.