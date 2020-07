Unterstützung für Gastwirte im Kreis Mettmann : Corona-Hilfe: Kreis schüttet 500.000 Euro aus

Mettmann Die Gastwirte am beliebten Wanderweg des Kreises Mettmann, dem Neanderlandsteig, sollen mit jeweils 5000 Euro unterstützt werden. Insgesamt stellt der Kreis 500.000 Euro zur Verfügung. Anträge sind ab 3. August möglich.

(RP) Der Kreis Mettmann will jetzt auf Initiative der CDU gastronomischen Betrieben helfen, die ihren Standort am Neanderlandsteig haben. Das ist der Wanderweg, der durch den Kreis Mettmann führt. Damit sollen die Gastwirte unterstützt werden, die zur Attraktivität dieses Wanderweges beitragen.

Warum werden gerade diese Gastwirte in besonderer Weise unterstützt? Seit Einweihung des Neanderlandsteigs vor sieben Jahren vermarktet der Kreis Mettmann mit seiner touristischen Marke „Neanderland“ den Fernwanderweg. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie soll die Marke Neanderland in allen zehn kreisangehörigen Städten durch Stärkung des Premiumproduktes Neanderlandsteig gestützt werden. Denn ein wesentlicher Bestandteil für diese positive Entwicklung ist die vielfältige und regionaltypische Gastronomie entlang des Wanderwegs.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Der Betrieb liegt im Kreis Mettmann. Die Förderung muss beantragt werden. Bewilligt werden die Anträge der 100 Betriebe, die in einem Radius von 500 Metern am nächsten zum Neanderlandsteig (nur Hauptweg, weder Zuweg noch Entdeckerschleife) gelegen sind. Maßgeblich ist die vom Vermessungs- und Katasteramt des Kreises ermittelte Luftlinienentfernung.

Was müssen die Gastronomen jetzt tun? Das Antragsformular gibt es ab dem 3. August unter www.sonderlage-kreis-mettmann.de. Der ausgefüllte und unterschriebene Antrag ist per Post an den Kreis Mettmann, Amt für Tourismus und Kultur, Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann, zu senden. Auch der Einwurf in den Nachtbriefkasten am Kreishaus ist möglich. Die Anträge können ab Montag, 3. August, bis einschließlich Sonntag, 16. August, um 24 Uhr abgegeben werden. Es zählt der Poststempel beziehungsweise die Abgabe am Nachtbriefkasten.