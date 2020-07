Nachruf : Hildens Katholiken trauern um Pfarrer Klaus Theis

Hilden Der langjährige Hildener Pfarrer Klaus Theis ist im Alter von 84 Jahren am vorigen Mittwoch nach längerer Krankheit gestorben. Von1975 bis 2006 war er Pfarrer an St. Konrad in Hilden.

In diese Zeit fiel die Erweiterung des Pfarrheims, der Ausbau des Kindergartens, die Ausgestaltung der Kirche mit den Bildern von Hermann Gottfried, der Einbau der Glasinnentüren mit bronzenen Türgriffen, die Erneuerung der Beichtstühle und der Beleuchtung. „Mit euch bin ich Christ“, diese Vorgabe für den Priesterberuf hat er in hohem Maße erfüllt. Er konnte Charismen erkennen und fördern, da er einen guten Blick für besondere Fähigkeiten hatte. Klaus Theis konnte gut zuhören, gut auf Menschen zugehen. Das Pfarrhaus war offen für jedermanns Nöte und Sorgen. Mit der Ortsgemeinde St. Konrad war er bis zum Schluss verbunden. Die Totenvesper für Klaus Theis wird am Mittwoch, 29. Juli um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Bruchhausen gehalten. Die Exequien beginnen am Donnerstag, 30. Juli, um 9.30 Uhr in St. Konrad. Die Beisetzung ist um 11 Uhr auf dem Hauptfriedhof. Für Totenvesper und Exequien ist eine Anmeldung erforderlich.