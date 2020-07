Hilden : Stadt meldet Baustellen ab Montag

Hilden Wegen Tiefbauarbeiten wird es ab Montag, 27. Juli 2020, Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen geben. Die Grünstraße in Fahrtrichtung Baustraße/Am Lindenplatz wird für den Durchgangsverkehr gesperrt; und zwar bei Hausnummer 23 in Fahrtrichtung Süden hinter der Kreuzung Pungshausstraße. Es steht nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Ampelanlage an der Ecke Pungshausstraße bleibt in Betrieb. Eine Umleitung ab Walder Straße über Berliner Straße und Kirchhofstraße zum Lindenplatz wird ausgeschildert, informiert die Stadt Hilden. Die Busse der Rheinbahn fahren in Richtung Lindenplatz eine Umleitung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen. Für einen Neubau müssen in der Grünstraße Kanalanschlüsse (Regen- und Schmutzwasser) hergestellt werden. Die Anschlüsse erfolgen in einer Tiefe von rund vier Metern, die Baugruben müssen entsprechend gesichert werden. Aufgrund der Lage der Baugruben ist eine Teilsperrung nicht zu vermeiden.