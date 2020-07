Verkehr in Meerbusch : Gonellastraße bleibt bis Ende August gesperrt

Verkehr in Meerbusch

An der Gonellastraße werden im Bereich der Fahrbahn neue Leitungen verlegt. Foto: Stadtwerke MB

Lank-Latum Wegen Sanierungsarbeiten auf der Gonellastraße in Lank-Latum bleibt die Straße bis Ende August gesperrt. Vor Ort werden Strom- und Wasserleitungen erneuert.

(RP) Seit Beginn der Sommerferien tauschen die Stadtwerke Meerbusch in einer umfangreichen Sanierungsmaßnahme Strom- und Wasserleitungen auf der Gonellastraße in Lank-Latum aus. Diese bleibt bis Ende August 2020 gesperrt.

„Der Plan, sämtliche Bauarbeiten auf der Gonellastraße bis Ende der Sommerferien abgeschlossen zu haben, geht leider nicht auf“, berichtet Projektleiter Martin Bialkowski. Grund hierfür sind im Plan nicht eingezeichnete Fundamente unterhalb des Gehwegs. Die Bauarbeiten müssen aus Gründen der Sicherheit in diesem Bereich mit besonderem Augenmaß durchgeführt werden. Georg Junkers, Abteilungsleiter für die Stromversorgung, ergänzt: „Egal wie gut die Pläne sind, was wir an einer Baustelle schlussendlich vorfinden, wird immer erst beim Ausschachten sichtbar. Diesen Gegebenheiten müssen wir uns dann anpassen.“