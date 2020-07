Corona-Zahlen : Auf und ab der Infektionszahlen

Kreis Mettmann Die Zahl der am Coronavirus Infizierten stieg von Mittwoch auf Donnerstag kreisweit um 2. Die aktuellen Zahlen des Kreisgesundheitsamtes Mettmann zeigen eine unterschiedliche Entwicklung in den zehn Städten.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 125 Infizierte (plus 2). Davon leben in Erkrath 6, in Haan 1 (minus 1), in Heiligenhaus 9 (plus 5), in Hilden 19 (plus 4), in Langenfeld 13 (minus 1), in Mettmann 0 (minus1), in Monheim 28 (minus 4), in Ratingen 9 (minus 4), in Velbert 39 (plus 4)und in Wülfrath 1.