Hilden : So wichtig sind Vereine für Hilden

Meinung Ein Kommentar.

Hilden ist eine schöne Stadt. Umgeben von Wald, Seen und guten Verkehrsanbindungen bietet sie eine hervorragende Infrastruktur. Die Innenstadt gilt in der ganzen Region als Magnet. Shoppingtouren, gepaart mit guten Gastronomie-Angeboten. Aber das alles wäre nicht viel Wert, wenn Hilden nicht auch diese Vielfalt im Vereinsleben vorweisen könnte. Mehr als 200 Vereine gibt es, von Angelvereinen über Bienenzüchter und Sportvereine bis hin zum Verein zur Förderung der Deutsch-Russischen Freundschaft oder Verein zur Unterstützung von Wachkoma-Patienten. Sie sind am Ende das Salz in der Suppe, sie gestalten das gesellschaftliche Leben maßgeblich mit. Vor allem den 50 Sportvereinen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie sorgen für die Freizeitgestaltung Tausender Hildener, betreuen Kinder, geben Menschen Halt. Deshalb sind sie unersetzlich und müssen gepflegt werden.