Hilden : Rote Ampeln: Verkehrsrechner war schon wieder defekt

Hilden Auf der Berliner Straße standen Autofahrer in den vergangenen Wochen häufig vor roten Ampeln. Das ließ Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann dem zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW mitteilen und erkundigte sich nach der Ursache.

Ergebnis: Der Verkehrsrechner des Landesbetriebs, der in Höhe der Bushaltestelle „Am Rathaus“ installiert ist, war defekt. Durch die Störung funktionierte die Koordinierung der Ampeln nicht mehr. Sie liefen nur noch in einer Vor-Ort-Steuerung. Der Landesbetrieb hatte auch schon einen Reparaturauftrag erteilt, erfuhr Mittmann. Inzwischen sei die Störung wieder behoben. Der Verkehrsrechner ist schon etwas betagt, so dass wohl öfter mit Störungen gerechnet werden muss. Zuletzt war das Anfang Juni der Fall gewesen.