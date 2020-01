Verkehr in Düsseldorf : Audi vernetzt neue Technik mit Ampeln in Düsseldorf

Audifahrer in Düsseldorf wissen bald genau, wann welche Ampel im Stadtgebiet Grün zeigt. Foto: dpa-tmn/Audi AG

Die Technik feierte 2016 in Las Vegas Premiere, jetzt ist Düsseldorf die zweite Stadt in Europa, in der das Ampelinformationssystem des Autobauers Audi eingeführt wird. Profitieren sollen nicht nur Autofahrer und Umwelt.

Von Petra Schiffer

Nach Ingolstadt ist Düsseldorf die zweite Stadt in Europa, in der Audi jetzt seinen neuen Service „Ampelinformation“ einführt. In Zukunft können Audi-Fahrer die Signale von rund 150 Ampeln im Cockpit ihres Wagens empfangen. So soll sich die Chance auf eine „grüne Welle“ auf der Fahrt durch das Stadtgebiete erhöht werden. Nach Angaben des Autobauers soll bis zum Frühsommer ein großer Teil der Düsseldorfer Kreuzungen vernetzt sein, etwa 450 der insgesamt rund 600 Anlagen.

Die neue Technik errechnet die optimale Geschwindigkeit, um bei der nächsten Ampel Grün zu erwischen. Die Vorteile laut Audi: Der Fahrer müsse nicht unnötig beschleunigen und sei sicherer unterwegs. Außerdem könne das System vorschlagen, die Geschwindigkeit rund 250 Meter vor der Ampel schrittweise zu drosseln, damit der Fahrer bei Grün an der Kreuzung ankomme. So werde umweltbelastender Stop-and-Go-Verkehr reduziert. Lasse sich ein Stopp an einer roten Ampel nicht vermeiden, zähle ein Countdown die Sekunden bis zum nächsten Grün. Der Fahrer könne ausrollen und Kraftstoff sparen. Der Spritverbrauch habe in einem Pilotprojekt so um 15 Prozent gesenkt werden können.

„Mit Audi Ampelinformation wollen wir den Komfort für den Fahrer verbessern, die Sicherheit im Verkehr erhöhen und einen vorausschauenden, ökonomischen Fahrstil fördern", sagt Andre Hainzlmaier, Leiter Entwicklung Apps, Connected Services und Smart City bei Audi. „Dafür müssen wir präzise vorhersagen, wie sich die Ampeln in den nächsten zwei Minuten verhalten. Exakte Prognosen sind gleichzeitig die größte Herausforderung. Die meisten Signale reagieren variabel auf Verkehrsaufkommen und passen Schaltintervalle ständig an.“

Audi und der Projektpartner Traffic Technology Services (TTS) haben einen komplexen Analyse-Algorithmus entwickelt, der aus drei Quellen genaue Prognosen errechnet: Dem jeweiligen Steuerprogramm der Signalanlage; den Echtzeitdaten vom Verkehrsrechner, einer Kombination aus Belegungskameras, Detektorschleifen in der Straße, Bus- oder Tram-Anmeldungen und Fußgängerdrückern; sowie historischen Daten. Dabei verbessert sich der Prognose-Algorithmus kontinuierlich und lernt beispielsweise, wie sich das Verkehrsaufkommen morgens im Berufsverkehr verändert, oder mittags, wenn Kindergärten und Schulen schließen.

Die Audi-Flotte spiele eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Ampelprognosen, so der Autorbauer. „Die Autos senden anonymisierte Daten der Ampelüberfahrten an ein Audi-Backend. Hier wird überprüft, ob die realen Ampelüberquerungen mit den Prognosedaten übereineinstimmen. Nur dann werden die Ampeln für die Anzeige im Auto freigegeben“, erklärt Hainzlmaier.

Auch Städte würden in Zukunft nützliche Informationen zur Ampelinfrastruktur erhalten. Die Daten zeigen zum Beispiel, wenn Autos an einer bestimmten Kreuzung ungewöhnlich viele Stopps einlegen oder die durchschnittliche Wartezeit vergleichsweise hoch ist. „Wir aggregieren die Messwerte in Reports, die wir den Städten zur Verfügung stellen werden. Ampeln lassen sich dann effizienter schalten, der Verkehr fließt besser.“