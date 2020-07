Gemeinnütziger Bildungsanbieter : „Alle bestanden“: Bildung hoch drei meistert Corona-Krise

Hilden Olaf Schüren lobt seine Ausbildenden: „Alle haben ihre Prüfung bestanden, trotz der Krise.“ Er ist Geschäftsführer von Bildung hoch drei, einem gemeinnützigen Joint-Venture der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim – und mit 76 Plätzen der größte Ausbildungsanbieter im Kreis Mettmann.

Kerstin Griese, Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium und für Sozialunternehmen zuständig, informiert sich in Hilden, wie die Coronahilfen ankommen: „Soziale Infrastruktur ist systemrelevant.“ Bildung hoch drei fange diejenigen Jugendlichen auf, die mit der Schule nicht gut zurecht kommen und in einem handwerklich orientierten Umfeld besser aufgehoben sind, erläutert Bürgermeisterin Birgit Alkenings, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung. Olaf Schüren berichtet, dass er und sein Team sofort nach der coronabedingten Schließung Alternativen entwickelt, Lernvideos erstellt und Prüfungsaufgaben verschickt haben. „Wir haben nicht gewartet“, sagt Schüren – obwohl die Finanzierung nicht mehr sicher war. „Dass die Gelder, die über die Arbeitsagentur kommen, weiterfließen, ist sehr wichtig“, betonte Staatssekretärin Griese. Sie habe sich – nach einem Hinweis von Bürgermeisterin Alkenings – sofort um ein spezielles Gesetz für die Sozialdienstleister gekümmert. „Es ist gut, dass wir das sehr schnell im Bundestag beschließen konnten und die Gelder dann tatsächlich umgehend vor Ort ankamen.“ Alkenings betonte die große Bedeutung von Bildung hoch drei für Hilden. „Benachteiligte Jugendliche erhalten hier eine Chance, auch dauerhaft in Arbeit gebracht zu werden.“ Das hat auch mit den guten Kontakten des Bildungsträgers zu örtlichen Betrieben zu tun. Die Unternehmen können sich darauf verlassen, dass die jungen Leute auch nach einer Vermittlung weiter unterstützt und begleitet werden. An dem Projekt „Zukunft aktiv gestalten“ (ZAG) haben von 2015 bis 2018 insgesamt 107 junge Leute teilgenommen. Fast 70 Prozent der 14- bis 26-Jährigen konnte das ZAG-Team erfolgreich in Ausbildungen, Jobs oder Qualifizierungsmaßnahmen vermitteln. Grund genug für den Europäischen Sozialfonds (ESF), die Förderung fortzusetzen. Bis Juni 2022 ist das Projekt nun gesichert.