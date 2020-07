Hilden : Neuer Kursus Erfahrungswissen für Initiativen

Hilden Ehrenamt ja oder nein? Wenn ja, welches passt zu mir? Wo findet man Informationen? Ich möchte ein soziales Projekt umsetzen und suche dafür Mitstreiter. Um solche Fragen geht es in dem neuen EFI-Kurs (Erfahrungswissen für Initiativen), der am 22. Oktober startet.

Der Workshop unterstützt dabei, herauszufinden, welche Ideen, Vorhaben und welches Engagement man gerne verwirklichen möchte. Die Nachbarschaftszentren der Arbeiterwohlfahrt (Josef-Kremer-Haus) und der katholischen Gemeinde St. Jacobus bieten in Kooperation mit der Stadt Hilden im Herbst 2020 diesen mehrtägigen Workshop an. Und das sind die Termine: Block 1: Do. 22. und Fr. 23.10.2020, 10-16 Uhr. Block 2: Do. 29. und Fr. 30.10.2020, 10-16 Uhr. Block 3: Do. 05., Do. 19. und Do. 26.11.2020, 10-14 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 02103-46543, Mail kussel-schmitz@kath-hilden.de, Sabine Kussel-Schmitz oder Tel. 02103 240 188, Mail josef-kremer-haus@awo-hilden.de, Janine Wrobel.