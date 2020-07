Hilden : Kassen-Automat mag nicht jede Girocard

Anita Peilert kann mit ihrer Volksbank-Girocard am EC-Automaten in der Tiefgarage Nové-Mesto-Platz nicht bargeldlos bezahlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Grönland, Norwegen, Mittelmeer-Raum, Kirgisien: Anita Peilert hat mit ihrer Volksbank-Karte schon in vielen Ländern bezahlt – völlig problemlos. Nur in der Nove-Mesto-Platz-Tiefgarage hat das nicht funktioniert. Warum? Die RP ist der Frage nachgegangen.

Als die Hildenerin ihr Parkticket bezahlen wollte, hatte sie kein Bargeld dabei. Kein Problem, dachte sie. Der Pächter hat einen neuen Automaten aufgestellt mit der Aufschrift: „Nur mit EC-Karte.“ Anita Peilert zückte ihre Girocard der Volksbank. Die wollte der Automat aber nicht akzeptieren. Nur weil sie zufällig eine Zwei-Euro-Münze im Auto fand, konnte sie das Parkhaus schließlich mit ihrem Wagen verlassen: „Sonst hätte ich erst zu einer Bank gehen und mir dort Bargeld besorgen müssen. Ich kann mir das nicht erklären: Ich habe mit meiner Girocard schon in vielen Ländern völlig problemlos bezahlt. Nur hier in Hilden klappt das nicht.“

Eigentümer ist die Stadt Hilden, die ihre Tiefgaragen aus steuerlichen Gründen an die Verkehrsbetriebe Hilden mbH übertragen hat. Gesellschafter sind die Stadtwerke Hilden (95 Prozent) und die Stadt Hilden.

Viele sprechen immer noch von der „EC-Karte“, obwohl diese bereits seit 2008 offiziell „Girocard“ heißt. „EC“ stand ursprünglich für Eurocheque-Verfahren, also das Bezahlen mit Scheck oder Eurocheck, das heute nicht mehr gebräuchlich ist. Später entwickelte sich daraus das „electronic-cash-Verfahren“. 2008 führten die deutschen Banken und Sparkassen und Banken die Girocard ein. Sie sollte die Zahlungssysteme vereinfachen und den Kunden Zugang zu möglichst vielen Geldautomaten ermöglichen.

Vor 20 Jahren wurde schließlich die „Geldkarte“ als elektronische Geldbörse ins Leben gerufen, um Bezahlvorgänge zu vereinfachen. Erkennbar ist die Geldkarte an einem Chip auf der Girocard. Auf diesen Chip können Kunden ein Guthaben von maximal 200 Euro laden. Beim Bezahlen selbst ist keine Benutzeridentifizierung per PIN oder Unterschrift notwendig. Doch dieses Bezahlsystem hat ein Problem. Es ist zwar weit verbreitet – EC-Karten mit Geldkarten-Chip sind millionenfach im Umlauf –, es wird aber kaum genutzt – nur von etwa 15 Prozent. Und seit dem Höhepunkt 2005 nimmt ihre Nutzung immer weiter ab. „Deshalb hat der Dachverband der Volksbanken bereits 2017 entschieden, die Geldkarte abzuschaffen“, erläutert Kristina Hellwig, Leitung Unternehmenskommunikation bei der Volksbank im Bergischen Land: „Aufwand und Nutzen standen in keinem vertretbaren Verhältnis mehr.“