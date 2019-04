Hilden : Qiagen hat 60 Millionen Tuberkulose-Tests verkauft

HIlden Sein Tuberkulose-Test QuantiFERON®-TB-Test ist mehr als 60 Millionen Mal durchgeführt worden, teilt das Biotechnologie-Unternehmen Qiagen mit Sitz in Hilden mit.

Der Test wurde ständig verbessert und automatisiert. Aktuell ist die vierte Generation verfügbar. Der weltweite Kampf gegen Tuberkulose, die tödlichste Infektionskrankheit der Welt, war ein wesentlicher Schwerpunkt des 29. European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID 2019), der vom 13. bis 16. April in Amsterdam stattfand. Dort wurden vier Studien vorgestellt, die sich konkret mit Anwendungen des Qiagen-Tests auseinandersetzten. „Weltweit wird zunehmend auf das Screening und die Behandlung der latenten TB gesetzt um die Ausbreitung der aktiven Erkrankung zu verhindern“, .sagt Qiagen-Chef Peer M. Schatz. Der QuantiFERON-TB Gold Plus setze dafür den weltweiten Standard, und zwar nicht nur aufgrund seiner Genauigkeit, sondern auch aufgrund seiner kostengünstigen, automatisierten Workflows. „Was den Umstellungsprozess von antiquierten Methoden hin zu moderner Diagnostik anbelangt, stehen wir immer noch am Anfang des Weges.“