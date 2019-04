Verbandstag der Feuerwehren im Kreis : Feuerwehr-Ehrenkreuz für Bernhard Janeck

Hilden Es war der emotionelle Höhepunkt beim Verbandstag der Feuerwehren im Kreis Mettmann: Bezirksbrandmeister Klaus-Thomas Riedel hat den ehemaligen Leiter der Hildener Feuerwehr, Bernhard Janeck, mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.

Am 14. September 2014 geriet gegen 2 Uhr eine Lagerhalle an der Herderstraßein Hilden in Brand. Es wurde die schlimmste Katastrophe der Hildener Feuerwehr in ihrer fast 150-jährigen Geschichte. Janeck und zwei Kameraden wurden bei einer Durchzündung schwer verbrannt. Mehr als 240 Retter aus der ganzen Region waren im Einsatz. Erst dreieinhalb Tage später waren die Flammen gelöscht.