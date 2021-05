Spendenaktion von Holzbüttger Apotheke : Corona-Tests unterstützen kranke Kinder

Holzbüttgen Die Kreuz-Apotheke in Holzbüttgen hat sich eine besondere Aktion ausgedacht. Für jeden Corona-Test spendet Inhaber Georg Reibel einen Euro an der Kinder- und Jugendhospiz.

Der Kaarster Thomasz Goralski hatte regelmäßig Geld an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Als sich herausstellte, dass die Spenden dort nicht gut aufgehoben waren, fasste er einen radikalen Entschluss: Es ist jetzt über sechs Jahre her, dass er die Thomasz Kinder- und Jugend-Hospizhilfe gründete.

Einige Wochen ist es her, als der Apotheker Georg Reibel von der Kreuz Apotheke in Holzbüttgen auf den 39-Jährigen mit einer Idee zukam: In der Zeit vom 24. Mai bis zum 1. Juni wird der 44-Jährige je einen Euro für jeden Coronatest spenden, der in seinem Testzentrum auf dem Lindenplatz gemacht wird. Wer sich gratis testen lässt, hat die Möglichkeit, auch etwas Geld für Kinder und Jugendliche zu spenden. Es sind bundesweit vier Einrichtungen, die von der Thomasz Kinder- und Jugend-Hospizhilfe unterstützt werden. Mit dabei: Das Regenbogenland in Düsseldorf sowie das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz in Wuppertal.