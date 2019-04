Hilden : WGH-Reihenhäuser ab 505.000 Euro

Hilden Mit gut einem Jahr Verzug werden jetzt die ersten Häuser auf dem Areal der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule angeboten. Sie werden nach einem Punktesystem vergeben, das der Stadtrat festgelegt hat.

Bei der ersten Offenlage 2013 brachten Bürger 384 Einwände vor, bei der zweiten 2014 waren es 151. Dann nahm Deutschland 2015 innerhalb kürzester Zeit eine Million Flüchtlinge auf. Die alte Hauptschule wurde auf Bitten der Bezirksregierung Düsseldorf zu einer Notunterkunft des Landes. Dann wollte die Politik die sieben Reihenhäuser preisgünstig an eine Bauherrengemeinschaft abgeben. Dafür fanden sich aber nicht genug Erwerber. Also übertrug die Stadt die Grundstücke an ihre Wohnungsbaugesellschaft. Sie sollte die sieben Reihenhäuser errichten und verkaufen.

Der Stadtrat hat den Grundstückspreis festgelegt (450 Euro/Quadratmeter). Das entspricht den Bodenrichtwerten. Weil es die klamme Stadt sich nicht leisten kann und will, ihr Grundstück zu verschenken. Auch der Baustandard wurde von der Ratsmehrheit festgelegt: KfW55-Bauweise. „Dieser Niedrigenergie-Standard ist deutlich höher als normal und entsprechend teurer“, bestätigt Manteuffel: „Das müssen wir weitergeben.“ Die Baupreise liegen zwischen 3200 und 3300 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. In den vergangenen Jahren sind die Baupreise pro Jahr jeweils um drei bis fünf Prozent gestiegen: in den vergangenen zehn Jahren (etwa so lange läuft das Projekt schon) also um mindestens 30 (!) Prozent. Dieser Fakt, der vom Rat beschlossene Grundstücks-Marktpreis und die vorgeschriebene Bauweise sorgen dafür, dass am Ende ein Kaufpreis von mindestens 505.000 Euro für ein Reihenhaus herauskommt.