Helmholtz-Gymnasium : Oberstufenzentrum wird deutlich teurer

Hilden Bauunternehmen haben im Moment sehr gut zu tun. Sie können sich ihre Aufträge aussuchen. Das bekommt nicht zum ersten Mal auch die Stadt Hilden zu spüren.

Das städtische Helmholtz-Gymnasium braucht ein neues Oberstufenzentrum. Der so genannte Kocks-Pavillon ist so marode, dass er abgerissen werden muss. Die Stadt hat den Neubau ausgeschrieben. Nur drei Angebote gingen ein: Sie liegen zwischen 6,4 und 7 Millionen Euro. Das sind 1,14 Millionen Euro mehr als ursprünglich kalkuliert (5,3 Millionen Euro).

Wie kann es sein, dass die erste Schätzung so daneben lag?, wollte Klaus-Dieter Bartel (Grüne) im Stadtrat wissen. „Das war keine Fehlkalkulation“, stellte Erster Beigeordneter Norbert Danscheidt klar: „Im Moment ist das Ergebnis von Ausschreibungen nicht mehr vorhersagbar.“ Die Kostenberechnung basiere auf den Kennwerten des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern und sei „sorgfältig kalkuliert“ worden. Abschläge (wie in der Vergangenheit) seien erst gar nicht vorgenommen worden. Und trotzdem liege das beste Angebot 21,5 Prozent über der Ausschreibung.

Die Stadt Hilden hat ihre Oberschule in den vergangenen Jahren für rund 13 Millionen Euro erneuert.

Der Abriss des Altbaus kostet zusätzlich rund 266.000 Euro. Was die Ausstattung mit Technik und Möbeln kostet, muss noch ermittelt werden.

Helmholtz will Kreidetafeln - und bekommt sie auch

Bei der Ausstattung hatten sich Schulleitung und Eltern statt der geplanten Whiteboards Kreidetafeln gewünscht – was viele Politiker sichtlich überraschte. „Wir wünschen uns eine Zwei-Welten-Lösung“, erläuterte Schulleiterin Barbara Krieger. Die Schüler sollen digital mit eigenen Endgeräten arbeiten können: „Die analoge Darstellung ist uns auch wichtig.“ Whiteboards gelten zwar als Stand der Technik, hätten aber eine ganze Reihe von Nachteilen gegenüber Kreidetafeln, führte sie aus. Für Kreidetafeln müssen Wasseranschlüsse und Waschbecken in den Klassen vorgesehen werden. Die Mehrkosten von rund 50.000 Euro wurden bewilligt, sollen aber von der Schule an anderer Stelle eingespart werden.