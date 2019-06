Speiche 94 : Seit 25 Jahren unternehmen Hildener gemeinsam Radtouren

Vor einem Vierteljahrhundert entstand aus einer spontanen Idee eine Radlerbewegung – wobei die Gründer nur aus Spaß einige Touren absolvierten. Doch bald wurde aus einer Klein-Radlergruppe eine beachtliche Interessengemeinschaft, die sich dazu entschloss, einen organisierten Radclub ins Leben zu rufen.

Helmut Witt, Hobby-Fotograf und leidenschaftlicher Leiter einer Fahrradwerkstatt, übernahm die Clubführung inklusive Tourenleitung. Somit wurden Sonntag für Sonntag, über die Grenzen Hildens hinaus, begeisterte Touren abgeradelt und eine 42-köpfige Gemeinschaft ins Staunen gebracht. Im August 2004, also zum zehnährigen Clubjubiläum, wurde an der Walder Straße in Hilden ein dreitätiges Clubfest ausgiebig gefeiert. 2006 wurde der Radclub Speiche ’94 zu 100 Prozent umstrukturiert – mit neuem Vorstand, neuen Ideen, neuem Tourenablauf und neuen Clubmitgliedern.