Hilden : Sie geben ihrer Gemeinde ein Gesicht

„Momentaufnahme“ heißt die Foto-Ausstellung in der Evangelischen Kirchengemeinde Hilden. Foto: Beater Meurer/Beate Meurer

Foto-Ausstellung in der Reformationskirche und im Gemeindehaus wird am 12. Juni um 10 Uhr eröffnet.

Die Gemeinde ist eine religiöse und soziale Gemeinschaft der Gläubigen. Dort finden ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Eine Foto-Ausstellung gibt ihnen jetzt ein Gesicht. Unter dem Titel „Kirche bedeutet für mich…?“ zeigt die evangelische Gemeinde Porträts von Gemeindemitgliedern in der Reformationskirche (Am Markt 18) und im gegenüberliegenden evangelischen Gemeindezentrum in Hilden.