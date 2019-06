Hilden : Google fährt durch Hilden und Haan

Hilden/Haan Der Internetriese lässt die Straßen mit seinen Kamera-Autos neu kartieren.

(tobi) In Hilden, Haan und den anderen Städten im Kreis Mettmann sowie in Düsseldorf sind in den vergangenen Tagen Fahrzeuge des Internetriesen Google unterwegs gewesen. Die Autos mit dem markanten Kamera-Aufsatz auf dem Dach fahren auch die kleinsten Straßen ab. „Die Fahrten der Wagen stehen nicht in Verbindung mit Street View, sondern dienen der Verbesserung des Kartenmaterials auf Google Maps.“