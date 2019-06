Hilden : Kinder und Medikamente – Beratung wichtig

Hilden/HAAN Freitag ist der Tag der Apotheke. Die Pharmazeuten stellen die Kindermedikation in den Mittelpunkt.

(höv) Der „Tag der Apotheke“ am Freitag, 7. Juni, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Richtige Medikation für Kinder“. „An diesem Aktionstag werden wir unsere Patienten verstärkt über die qualifizierten Beratungsleistungen der Vor-Ort-Apotheken im Bereich der Kindermedikation informieren“, erklärt Jürgen Wunderlich, Sprecher der Apotheker in Hilden, Haan und Langenfeld. Falsche Dosierungen sind ein häufiger Fehler bei der medikamentösen Behandlung von Säuglingen und Kindern. Wenn sich Eltern nicht an die vom Arzt verschriebene Menge halten und ihrem Kind das Medikament in einer zu niedrigen Dosierung geben, kann die Wirkung durch die geringere Dosis ausbleiben.