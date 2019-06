Hilden : Gesundheitswirtschaft ist Thema

Hilden Der Arbeitsmediziner Andreas Meyer-Falcke, Beigeordneter der Stadt Düsseldorf und dort unter anderem für betriebliches Gesundheitsmanagement zuständig, referierte im Lions Club Hilden zum Thema „Gesundheitswirtschaft“.

Michael Altieri gab in einem sehr kurzweiligen Vortrag Einblicke in die Tätigkeit Meyer-Falckes als Mitglied des Verwaltungsvorstandes Düsseldorfs in den Bereichen Personal, Organisation, IT, Gesundheit und Bürgerservice vermittelt wurden. Demnach sei es sehr spannend zu hören gewesen, wie sich eine Stadt mit 630.000 Einwohnern zukunftsorientiert aufstellt und welche komplexen Herausforderungen sich praktisch stellen.