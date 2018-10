Hauspreise in Hilden bei 400.000 Euro

Bauprojekt mit Seltenheitswert: 24 Eigentumswohnungen an der Feldstraße entstehen in bester Innenstadtlage. Foto: rp/waldner immobilien

Hilden Die Lage eines Hauses wird für den Kaufpreis immer entscheidender – eine Erkenntnis im Vorfeld des Immobilientages.

Dabei punktet vor allem die zentrale Lage – und zwar nicht nur bei diesem Projekt. Bebaubare Innenstadtgrundstücke sind in Hilden mittlerweile so selten geworden, dass die Preise durch die Decke gegangen sind: „Dasselbe Haus kostet in Hilden im Schnitt über 400.000 Euro, in der Nordeifel 175.000 und an der Hamburger Binnenalster 1,3 Millionen”, sagt Mirko Hartkopf: „So entscheidend ist die Lage inzwischen.“