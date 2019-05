Hilden : Helmholtz-Gymnasium: Oberstufenzentrum wird wohl teurer

Hilden Der Stadtrat tritt am Mittwoch, 15. Mai, um 17.30 Uhr im Bürgerhaus Mittelstraße 40 zur Sitzung zusammen. Die Tagesordnung wurde erweitert, teilt das Team Bürgermeisterbüro mit. Es geht um das geplante Oberstufenzentrum für das städtische Helmholtz-Gymnasium.

Der Neubau wird offenbar teurer als geplant. Deshalb müssten überplanmäßig Finanzmittel bereitgestellt werden. Da die Zuschlagsfrist am 22. Mai ende, müsse der Stadtrat am 15. Mai eine Entscheidung treffen. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Stadtrat sechs Millionen Euro bereit gestellt. Der Abriss des Altbaus kostet zusätzlich rund 266.000 Euro. Was die Ausstattung mit Technik und Möbeln kostet, muss noch ermittelt werden. Alle Baufirmen haben gut zu tun. Auch das treibt die Preise.