Hilden: Keyless-Go: Unbekannte entwenden schwarzen BMW

(RP) Innerhalb weniger Minuten haben Unbekannte am noch frühen Montagabend, 14. Januar, einen schwarzen BMW 330d xDrive gestohlen. Das Auto stand zwischen 19.50 und 20.05 Uhr auf einem Privatgrundstück an der Regerstraße in Hilden und war mittels Keyless-Go-System verschlossen, teilte die Polizei mit.