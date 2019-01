Hilden: Hilden begrüßt Jecke aus Nah und Fern

info

Morgen ab 19.45 Uhr (Einlass 18.45 Uhr) laden die KG Hildener Narrenakademie und die KG Musketiere zur Kostümsitzung in die Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz ein. Und am Sonntag, 3. Februar, findet ebenfalls in der Stadthalle die Herrensitzung von Musketieren und Narrenakademie statt. Einlass ist um 9.45 Uhr, Beginn um 10.45 Uhr. Infos unter www.cch-hilden.de.