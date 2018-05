Hilden: Hildener Schützen feiern vom 8. bis 11. Juni

Hilden

Vier Tage lange - vom 8. bis 11. Juni - feiert die St. Seb. Schützenbruderschaft Hilden 1484 ihr Schützen- und Heimatfest. Durch einen Übertragungsfehler berichteten wir in der Montagsausgabe, das Schützenfest werde bereits am kommenden Wochenende gefeiert. Am 8. Juni beginnt das Fest um 17 Uhr auf dem alten Markt. Zuvor marschieren die Schützen unter Begleitung des Artillerie Fanfarencorps Düsseldorf Oberbilk zum Festzelt. Der Eintritt ins Festzelt ist an allen Tagen kostenfrei. Samstag beginnt um 11 Uhr ein Lichtpunktschießen. Der Seniorennachmittag startet um 15 Uhr. Ab 19 Uhr wird im Festzelt gefeiert. Sonntag stehen Wecken (6 Uhr), Gottesdienst (9.45 Uhr), Festumzug (15 Uhr) mit Parade am Bürgerhaus (15.45 Uhr) an. Montag ab 10 Uhr läuft das Königsschießen an der Oststraße 80.