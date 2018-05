Kreis Mettmann: "Rucksack"-Projekt hilft bei der Sprachbildung

Kreis Mettmann Mit dem Eintritt in die Schule ändern sich die sprachlichen Anforderungen an die Kinder. Das Kreisintegrationszentrum Mettmann unterstützt deshalb Schulen und mehrsprachige Familien unter anderem mit dem Programm "Rucksack Schule" der Landesweiten Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren (LaKI) bei der sprachlichen Bildung.

Das Programm bietet auf der Grundlage eines ganzheitlichen mehrdimensionalen Konzepts praktische und konkrete Orientierungshilfen unter Einbeziehung von Eltern für die sprachliche Bildung mehrsprachig aufwachsender Kinder im Grundschulalter. Dabei werden die sprachlichen Kompetenzen in den Familiensprachen und die Mehrsprachigkeit als Ressource anerkannt und als Lerngrundlage im Programm berücksichtigt. "Rucksack Schule" wird erstmalig in diesem Jahr vollständig über das Förderprogramm "Integrationschancen für Kinder und Familien" (IfKuF) des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW finanziert.

Um Schulen über das Konzept und Rahmenbedingungen von "Rucksack Schule" zu informieren, bietet das Kreisintegrationszentrum Mettmann in Kooperation mit der Landesweiten Koordinierungsstelle am Donnerstag, 14. Juni, von 14 bis 16 Uhr eine Informationsveranstaltung im großen Sitzungssaal (1.601) des Kreishauses, Düsseldorfer Straße 26, in Mettmann an.