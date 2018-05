DormagenHöhepunkte der Schützenfest-Saison 2018

Die Blumen- und Fahnenparade in Dormagen ist immer farbenprächtig, dieses Jahr beginnt sie erst gegen 15.50 Uhr am 24. Juni. Foto: Tinter Anja

Dormagen Mit dem Horremer Fest beginnt am Freitag die Schützenfest-Saison mit zwölf Festen im gesamten Dormagener Stadtgebiet. Neben dem Stürzelberger Jubiläum stehen weitere Besonderheiten auf dem Programm.

Horrem 1. bis 4. Juni

Dormagen Der BSV zieht den Fackelzug am 23. Juni zwei Stunden nach vorn, um gemeinsam im Festzelt ab 20 Uhr das Deutschland-Spiel gegen Schweden zu gucken.

Hackenbroich Nach dem Umzug ab 14.45 Uhr ist am 17. Juni Zeit, das Spiel Deutschland gegen Mexiko zu gucken, bevor um 20 Uhr der Schlagerabend beginnt.

Kronprinz Michael Lotz und Kronprinzessin Christiane Wolfertz übernehmen auf der Horremer Domplatte am Freitag, 1. Juni, ihre Insignien von Manfred Hoffmann und Sabine Paul. Das große Höhenfeuerwerk der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Horrem am Freitagabend ist immer ein Erlebnis.

Hackenbroich 15. bis 19. Juni

Die Hackenbroicher und Hackhausener Schützen um das Königspaar Jürgen und Ulla Simon freuen sich auf ein schönes Fest, mit dem der Fußball-WM-Plan ein Einsehen hatte: Das zweite Spiel der deutschen Nationalelf am 17. Juni um 17 Uhr passt zwischen Nachmittagsumzug und Abendparty. Der musikalische Gruß der Tambourkorps und Feuerwehrkapelle am 16. Juni ab 18.30 Uhr auf dem Kirchplatz an der Dorfstraße ist jedes Jahr ein Höhepunkt.