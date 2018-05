Hilden/Haan : Viele suchen bei der Hitze nach Kühlung

Anselm (6) und sein Vater bespritzen sich im Haaner Stadtbrunnen auf dem Neuen Markt mit Wasser - eine willkommene Abkühlung. Foto: Stephan Köhlen

Hilden/Haan Das Waldbad hat in zwei Wochen bereits 11.000 Gäste begrüßt. Mettmanner Naturbad öffnet Donnerstag.

Von Christoph Schmidt

Mit 28 Grad Celsius ist es hierzulande momentan wärmer als in Las Palmas (22 Grad), Mallorca (24 Grad) oder Rio de Janeiro (26 Grad). Da ist bei vielen Abkühlung gefragt. Etwa im Waldbad Hilden, einem der schönsten Freibäder in der Region. 11.000 Gäste haben die Stadtwerke Hilden in den 14 Tagen seit der Eröffnung der Freiluftsaison bereits begrüßt, berichtet Pressesprecherin Sabine Müller: "Der Spitzentag war am Samstag mit 5500 Tagesgästen."

Die Aufsicht an den Becken habe die Entwicklung des Wetters ständig im Blick. Zieht ein Gewitter auf, werden die Besucher mit Lautsprecherdurchsagen gewarnt. "Sie müssen das Wasser, aber auch die Liegewiesen und die Terrassen verlassen und Schutz in den Gebäuden suchen", erklärt Müller: "Die Warnung kommt in der Regel so früh, dass viele Gäste das Waldbad vollständig verlassen können."

Info Unterbacher See hat 25,8 Grad Wassertemperatur Die beiden Strandbäder sind zur Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass und Kassenschluss ist um 18 Uhr. Die Badewasserqualität ist "ausgezeichnet". Luft- und Wassertemperatur kann man im Internet unter www.unterbachersee.de aktuell nachschauen.

Das Mettmanner Naturfreibad eröffnet am Donnerstag, 31. Mai, von 10 bis 19 Uhr. Wochentags kann dann von 12 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr geschwommen werden. Je nach Wetterlage kann die Öffnungszeit verlängert werden. Diese Öffnungszeiten gelten bis zum 23. Juni. Ab dann wird das Hallenbad geschlossen. Ab dem 24. Juni ist das Naturfreibad täglich von 10 bis 19 Uhr - bei schönem Wetter auch länger - geöffnet.

Ursprünglich war die Eröffnung früher vorgesehen. Doch starke Wasserschäden machten eine Sanierung der Umkleiden erforderlich. Weil noch nicht alles fertig ist, gilt vorerst noch ein "Baustellentarif": Die Einzelpreise werden um die Hälfte gesenkt. Erwachsene zahlen zwei Euro, Kinder und Jugendliche einen Euro, genau wie erwachsene Inhaber eines Sozialpasses. Während die Toiletten in den Umkleiden sowohl bei den Herren als auch bei den Damen fertig sind, müssen die Herren-Umkleiden noch weiter saniert werden. Deshalb wird den Badegästen erst einmal eine gemischte Umkleide für Frauen und Männer in der Damen-Umkleide angeboten. Neben einer großen Sammelkabine gibt es dort auch Einzelkabinen. Die Besucher werden in dieser Übergangsphase um Rücksichtnahme gebeten.

Das Ratinger Freibad wurde schon Anfang Mai - früher als ursprünglich geplant - eröffnet. Die Besucherzahlen geben Recht - sie liegen "leicht über denen des Vorjahrs, und das, obwohl auch 2017 der Mai und der Juni warm waren."

Die Eiscafés in den Städten haben gut zu tun. Der kühle Genuss in dutzenden von Sorten ist begehrt. Überall, wo Wasser ist, suchen Mensch und Tier Erfrischung. An der Itter oder auch an der Düssel springen immer wieder Hunde in die Fluten. Und auch der Brunnen am Neuen Markt in Haan ist ein beliebter Treffpunkt für Leute, die Abkühlung suchen. Unter dem Laubengang aus Wasserstrahlen ist es nicht schlimm, wenn der ein oder andere Tropfen das T-Shirt befeuchtet. Kinder stehen mit nackten Füßen im Betonbecken und spritzen begeistert Wasser um sich.

Arbeitsplätze mit kühler Klimaanlage werden als angenehm empfunden. In einer Imbissstube an der Mittelstraße zeigte eine Mitarbeiterin zwar Verständnis für den schwitzenden Kunden draußen vor dem Fenster, merkte aber trocken an, auf ihrer Seite zeige das Thermometer 58 Grad. Gemessen daran, war es gestern durchaus kühl.

