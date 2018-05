Hilden: Fahrschüler verlangt Joystick als Lenker

Info

Den Führerschein gibt es erstmal nur auf Probe

Wer die Prüfung bestanden hat, erlangt den Führerschein erst einmal nur für zwei Jahre auf Probe.

Wer sich in dieser Zeit einen Verstoß gegen die Verkehrsregeln erlaubt oder gegen die Null-Promille-Grenze am Steuer verstößt, wird zur Teilnahme am Aufbauseminar verpflichtet. Die Probezeit des "Lappens" verlängert sich dann noch einmal um zwei Jahre.