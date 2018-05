Hilden: SGV: Mit Rad und zu Fuß ins Umland

Hilden Die Gruppe Hilden im Sauerländischen Gebirgsverein hat im Juni viel vor.

Am Samstag, 2. Juni, geht es mit dem Fahrrad zum Düsseldorfer Südpark und zurück - durch die Rheinauen über Benrath und Baumberg. 40 Kilometer Fahrtstrecke. Treffpunkt: 9 Uhr, Lindenplatz. Anmeldung unter 02103 65568. Am Samstag, 9. Juni, wird dann wieder gewandert: Auf 18 Kilometern geht es rund um Langenfeld . Treffpunkt: 9 Uhr Lindenplatz. Anmeldung unter 02103 64978. " Zur Birschel-Mühle an der Ruhr " führt die 16 Kilometer lange Wanderung am Samstag, 16. Juni. Anfahrt mit PKW-Fahrgemeinschaften. Treffpunkt: Lindenplatz, 8.30 Uhr. Anmeldung 0211 253967. Viel zu sehen gibt es am Samstag, 23. Juni. Auf zwölf Kilometern von Straelen nach Arcen steht ein Besuch von Galloways und die Besichtigung von St. Bonaventura auf dem Programm. Treffpunkt: 7.10 Uhr, S-Bahn Station Hilden-Süd, Richtung Düsseldorf. Anmeldung unter 0171 4781453.

Die bergige Wanderung an der Dhünn (16 Kilometer) am Samstag, 30. Juni, erfordert gute Kondition. Anfahrt mit PKW-Fahrgemeinschaften. Treffpunkt: 8 Uhr, Lindenplatz. Anmeldung unter 0212 51485. Immer mittwochs startet der SGV leichte Wanderungen im Hasseler- und Benrather Forst, Elbsee und Ohligser Heide. Dauer etwa 2 Stunden, Treffpunkt ist am 6. und 20. Juni am Heidekrug, am 13. Juni am Elbsee-Parkplatz und am 27. Juni an der Brockenstraße. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich, los geht's jeweils um 9.45 Uhr. Zu allen Wanderungen ist Rucksackverpflegung mitzubringen. Gäste sind herzlich willkommen und zahlen 2 Euro pro Tour.