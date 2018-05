Hilden: Lesung in der Ausstellung Abi Sheks

Hilden Im Kunstraum Gewerbepark Süd gibt es am 10. Juni eine besondere Aktion.

Die Lesung des in Hilden als Kunsthistoriker bekannten Schablewski trägt den Titel "Wildbahnen - das Tier in Gedichten". Vor den Bildern von Abi Shek liest Frank Schablewski eigene Gedichte und Gedichte anderer Lyriker, wie unter anderem Rainer Maria Rilke oder Ernst Meister zum Thema Tier. Schablewski wurde 1965 in Hannover geboren und hat Tanz, Bildende Kunst und Literatur studiert. Er schreibt neben Gedichten und Erzählungen Texte zur Kunst und arbeitet mit Komponisten zusammen. Seine Bücher erscheinen im Rimbaud Verlag. In der Ausstellung von Shek sind Holzschnitte zu sehen, die in ihrer Schlichtheit und Klarheit der ästhetischen Erfüllung gleich sind. Shek zieht regelmäßig durch Israel, um archäologische Zeugnisse zu finden, die bis in die früheste Steinzeit zurückreichen. Dieses Archaische zu treffen und die Zeit "gerinnen" zu lassen, ist das Ziel von Abi Sheks Kunst.