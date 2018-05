Hilden/Haan: Backe, backe, Mathe üben: Tipps fürs Lernen

Hilden/Haan Nachhilfe-Experten erklären, wie beim Schuljahres-Endspurt das Büffeln besser klappt.

Lernen im Alltag Den Lieblingsfilm auf Englisch ansehen oder einen französischen Comic lesen - warum beim Lernen nicht mal kreativ werden? Geschichte kann man im Museum und mit Asterix & Co. (in Fremdsprachen-Ausgaben) lernen, Rechnen funktioniert sogar beim Kuchenbacken, wenn die Zutaten abgewogen werden. Manchmal sind es gerade die Dinge, die Spaß machen, bei denen man etwas lernen kann.

Schon seit 1995 bietet die Schülerhilfe in Hilden ihre Dienstag im Haus Gerresheimer Straße 3 an. In Haan ist die Nachhilfe-Schule am Neuen Markt 27-29 zu finden. Kinder können die Nachhilfe sowohl als Einzelunterricht als auch als Unterricht in der kleinen Lerngruppe wählen.