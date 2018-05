Nettetal: Lambertus-Schützen feiern im großen Festzelt

Nettetal Das Heimatfest der Bruderschaft Breyell-Dorf/Metgesheide startet am Freitag mit der heiligen Messe

Am Freitag, 25. Mai, um 18.30 Uhr beginnt das Heimatfest mit dem Besuch der heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Lambertus für die lebenden und verstorbenen Mitglieder der Bruderschaft. Danach ist die beliebte "PIB-Party" mit der mobilen Diskothek "Dance Sensation" unter dem Motto "90er Jahre".

Am Samstag, 26. Mai, treffen sich die Bruderschaftler um 16 Uhr an der Wahl-Königs-Residenz von König Sebastian an seinem Elternhaus auf Berg. Nach einem zünftigen Umtrunk und einem Umzug durch Breyell ist für 17.15 Uhr auf dem Friedhof die Totenehrung mit Kranzniederlegung am Ehrenmal und der Große Zapfenstreich geplant. Auf dem Rückweg besucht die Bruderschaft die Bewohner der Seniorenresidenz Curanum im Loirfeld. Um 20 Uhr beginnt die Veranstaltung "Breyell and Friends", bei der die unterfränkische Unterhaltungsband "Die Wülfershäuser" die Stimmung anheizt (Eintritt: acht Euro).